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Güngören’de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Güngören’de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

Güngören’de yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

Yangından görüntü

Mahsur Kaldı Hastane Yangın Paniği Yangın Altın 

-Çocukların kurtarılması
-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Güngören’de bir apartmanda bilinmeyen bir sebepten dolayı elektrik saatlerinde yangın çıktı. Yangından dolayı dumanların apartmanı kaplamasıyla vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardım bekleyen 1’i bebek, 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi kurtardı. Güngören, Gençosman Mahallesi, Yolcu Sokak bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş bölümünde bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyümesiyle dumanlar apartmanı sardı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bebek ve çocuklar apartmanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dairede mahsur kalan 1’i bebek, 3 çocuk toplamda 5 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen bebek tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. (AY-Sİ-
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