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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Güngören’de ölümden son anda kurtuluş kamerada

Güngören’de ölümden son anda kurtuluş kamerada

Şahsın demir korkuluklarda beklemesi

Mahsur Kaldı Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Cep Telefonu 

-İtfaiyenin demir korkuluğu kesmesi
-Şahsın Ambulanstaki görüntüsü (arşiv)
-Olay yerinden görüntüler (arşiv)

( İSTANBUL )- İtfaiye demir korkulukları keserek yangında mahsur kalan şahsı son anda kurtardı İSTANBUL

- Güngören'de sabah saatlerinde çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan şahsın demir korkuluklar kesilerek son anda kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güngören Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bir apartmanın giriş katında çıkan yangında akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalan Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.
Vücudunda yanıklar oluşan ve camın demir korkuluklarına çıkan şahsı itfaiye ekipleri demir korkulukları keserek kurtardı. İtfaiye ekiplerinin demir korkulukları keserek şahsı son anda kurtardığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın demir korkuluklarda çaresiz şekilde kurtarılmayı beklediği görülüyor. Görüntülerde demir korkulukları kesen itfaiyenin şahsı kurtardığı görülüyor. İlk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılan şahsı daha sonra hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlatırken görüntülerde evin kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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