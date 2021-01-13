Güngören’de kamyonet devrildi, yol trafiğe kapandı

-Trafikten görüntü

-Genel Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Güngören’de seyir halinde ilerleyen kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken cadde üzerinde yol trafiğe kapandı. Kaza Güngören Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 34 BEJ 69 plakalı kamyonet sürücü Aydın Yıkılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında kamyonetin arkasında ilerleyen polis aracı sürücüyü araçtan çıkardı. Kazayı sürücü Yıkılmaz, şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası Eşref Bitlis Caddesinde yoğun trafik oluştu. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin yoldan çekilmesiyle cadde üzerinde trafik normale döndü.



loading...