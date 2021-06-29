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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Çökme Anı Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Olay yerinden detay
-Ekiplerin önlemlerinden detay
-Röportaj

( İSTANBUL -TEKRAR) İSTANBUL

- Güngören’de 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Anne ve çocuğu geçtikten saniyeler sonra balkondan caddeye parçalar düşerken, binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesindeki 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Balkonun çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme için çalışma başlattı.Bina tedbir amaçlı boşaltıldıOlay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bina tedbir amaçlı zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak kapısına mühür vuruldu. Binadaki balkon çökmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Anne ve çocuğu saniyelerle kurtulduYaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Çökmeden saniyeler önce anne ve küçük çocuğu balkon altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.Balkonun çöktüğü anlar kameradaGüngören’de balkondaki çökme anı ise çevrede bulunan bir işyerinen güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.
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