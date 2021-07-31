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Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Alevli görüntü

Polis Yangın Altın Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekipleri
-Röportaj
-Polis ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi’nde yaşandı. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
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