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- Güngören'de 364 kaçak göçmen yakalandı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Güngören'de 364 kaçak göçmen yakalandı

- Güngören'de 364 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin emniyete getirilmesi

Kaçak Göçmen Oturma İzni Kaçak Akalan Göç 

-Yakalanmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güngören'de gerçekleştirilen denetimlerde 364 kaçak göçmen yakalandı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yurda kaçak giriş yapan ve oturma izni olmayan 364 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. (RU-
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