- Güngören'de 364 kaçak göçmen yakalandı

- Güngören'de gerçekleştirilen denetimlerde 364 kaçak göçmen yakalandı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yurda kaçak giriş yapan ve oturma izni olmayan 364 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. (RU-
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