- Güney Kore’de son 24 saatte koronadan rekor ölüm

- Güney Kore’de korona virüs salgınında son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güney Kore Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son verilerle korona kaynaklı can kaybında rekor kırıldı. Korona virüs salgınında aldığı önlemler dikkat çeken Güney Kore’de salgının 3. dalgası etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde son 24 saate 880 korona virüs vakası tespit edilirken, 13 kişi de hayatını kaybetti. Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde kaydedilen verilerle sayısında salgının başından bu yana can kaybı rekor kırıldığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, başkent Seul’de bulunan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yalnızca 2 kişilik yer kaldığı aktarıldı. Son verilerle Aralık ayının ilk 2 haftasında korona vaka sayısı 600’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi. Yoğun bakıma her gün ortalama 20 hasta ekleniyor Yoğun bakım ünitelerinde 205 hastanın kalırken, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısına günlük ortalama olarak 20 hasta daha ekleniyor. 60 yas üzerindeki hastalarda bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, son bir haftada tespit edilen vakaların yüzde 30’unun bu yaş grubuna ait olduğunu hatırlatıyor. Hastaneler alarm veriyor Yatak sayısındaki yetersizlik Güney Kore’nin sağlık sisteminin alarm vermesine neden oluyor. Dün itibariyle en çok vakanın görüldüğü Seul’de bulunan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yalnızca 2 kişilik yer kaldığı öğrenildi. Hasta yataklarının yüzde 84’ünden fazlasının dolu olduğu bildirildi.

Durumu hafif olan hastalar evlerine gönderiliyor Sağlık Bakanlığı hastanelere, bugünden itibaren hastaların tedavi süreçlerini kızartmaları ve durumu iyiye giden hastaların tedavilerinin evlerinde devam etmelerini önerdi. Bu kararla alarm veren hastanelerde, durumu ağır olan yeni hastalara yer açılması planlanıyor. Geçtiğimiz hafta, hükümet klinik yönetim rehberini yenileyerek hastalığı hafif olarak geçiren kişilerin hastanelerde kalma suresini 10 gün olarak güncellemişti. Hastanın ateşinin son 24 saatteki ölçümlerde düşmesi durumunda hastalığın ortaya çıkmasından 10 gün sonra hastanedeki tedavi sona eriyor. Hastanın test sonuçları negatife çıkana kadar evinde ve karantina altında tedavileri devam ediyordu. Yeni önlemler getirildi Güney Kore’deki korona salgınındaki son durum kapsamında yerel saatle 21.00’dan itibaren tüm restoran, bar, eğlence mekânlarının kapatılması ve sadece paket servise izin verilmesi kararlaştırılmıştı. Bin 30 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği Pazar günü kaydedilen rekor yeni hasta sayısıyla birlikte önlemlerin arttırılmasına karar verildi.

Tüm spor salonları, kiliseler gibi insanların ortak kullandığı alanlar kapatılırken şirketlerde zorunlu bulunması gerekenler dışında herkesin evden çalışmasına karar verildi.

Okulların uzaktan eğitime geçmesinin yanı sıra kafelerin yalnızca paket servisine izin verildi.

Güney Korelilerin gittiği mekanlarda ateşinin ölçülmesi ve kişiler bilgilerin alınması zorun hale getirildi.

Yerel saatle 22.00’dan sonra toplu taşıma araçlarının sayısında yüzde 30 oranında azaltma yapılması kararı verildi.

Bu önlemlerin ay sonuna kadar devam edeceği açıklandı.



