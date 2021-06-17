Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Güney Kıbrıs'ta korkutan yangın

- Güney Kıbrıs'ta korkutan yangın

-Yangından görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

İtfaiye Aracı Ekolojik Gesi Helikopter Sivil Savunma 


- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Lefkoşa’ya bağlı Agia Marina bölgesinde yangın çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Lefkoşa’ya bağlı Agia Marina bölgesinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisi ile hızla geniş bir alana yayıldı. Rum tarafında çıkan yangın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) de görüldü.
Yangına 2 helikopter, 18 itfaiye aracı ile sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çıkan yangın ile ilgili olarak Rum yetkililere çağrıda bulunarak, çıkan yangın adamızın ekolojik dengesini etkilediğinden her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Bakan ayrıca, yangının KKTC'ye sıçraması durumuna karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement