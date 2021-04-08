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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Güney’den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu

Güney’den gelen pelikanların sürü geçişi görsel şölen oluşturdu

Pelikanlardan detaylar

Kamera Gökyüzü Gesi Pelikan Irak 

-Semalarda geçiş yapan pelikanlardan ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )-Geçiş sırasında sergiledikleri gösteriler renkli gösterilere sahne oluyor TEKİRDAĞ

- Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar akın akın geçiş yapıyorlar. Tekirdağ'ın semalarında sürü sürü geçiş yapan pelikanların o anları hayran bırakırken gökyüzü pelikanlarla kaplandı. Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika’dan Avrupa göç eden Pelikan sürüsü için Türkiye önemli kilit noktası konumunda bulunuyor. Bu noktada Trakya Bölgesi her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizinin üzerinden Trakya Bölgesine gelen binlerce pelikanın geçişi Tekirdağ’ın semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı. Kuzeye ilerliyorlar Trakya Bölgesi'nde sulak alanlarda mola verip, bir süre karınlarını doyuran pelikanlar dinledikten sonra Kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde geçiş yaptıkları sırada zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde hiç nizamı bozmadan ilerlemeye çalıştı. Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anlar bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda da büyük bir grupla Trakya semalarından geçen Pelikan gurubunun geçişi kendine hayran bırakmıştı.
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