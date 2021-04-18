- Güney Afrika’daki Tafelberg Dağı’nda yangın çıktı

--Yangına müdahale anları



( CAPE TOWN ) CAPE TOWN



- Güney Afrika’da bulunan Tafelberg Dağı’nda yangın çıktığı ve bölgede bulunanların tahliye edildiği aktarıldı. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan turistik Tafelberg Dağı’nda yangın çıktı. Çıkan yangının kısa süre büyümesi ile kontrolden çıkması ile bölge sakinleri tahliye edildi. Yangında Rodos Anıtı’nın yakınlarında bulunan bir kafenin büyük kısmı küle dönerken, yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne doğru ilerlemesi nedeni ile yüzlerce öğrenci tahliye edildi. Yetkililer, yangına 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra onlarca itfaiyecinin müdahale ettiğini bildirdi. Yerel çevre sorumlusu Anton Bredell, durumun ciddi olduğunu ve rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Bölge sakinlerine duman ve is nedeni ile pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısında bulunuldu. Tafelberg Dağı Milli Parkı'ndaki yürüyüşçülere ise bölgeyi terk etmeleri ve bölgeye park eden sürücülere araçlarını almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Yangının neden başladığı henüz bilinmezken, yerel basın Rodos Anıtı’nın yakınlarında bulunan kafede meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu öne sürdü. Yangında şu ana kadar sadece 1 itfaiyecinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.





loading...