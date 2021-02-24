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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Güneşte önünü göremedi, işçileri taşıyan minibüs kanala uçtu

Güneşte önünü göremedi, işçileri taşıyan minibüs kanala uçtu

-Kanaldan görüntüler

Minibüs Şoförü Korkuluk Kurtarma Ekibi Sulama Kanalı Direksiyon 

--Minibüsün görüntüleri
--Genel detay

( ANTALYA ) İşçileri taşıyan servis sulama kanalına düşmekten son anda kurtuldu ANTALYA

- Alanya’da inşaata çalışmak için giden işçileri taşıyan minibüs, şoförün gözüne güneş gelince kontrolden çıktı. Araç şans eseri sulama kanalını çevreleyen demir bariyerler sayesinde kanala uçmaktan kurtuldu. Olay, Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Alanya Antalya yolu üzerinde panelvan bir minibüs ile inşaata çalışmaya giden bir grup Suriyeli işçi, minibüs şoförünün gözüne güneş vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kanala uçma tehlikesi yaşadı. Minibüs, korkuluk demirlerine asılı kalınca büyük bir faciadan dönüldü. Şans eseri araçta bulunan Suriyeli işçilerden yaralanan ya da ölen olmadı. Minibüs ve Suriyeli işçiler, gelen kurtarma ekibi ile kanaldan çıkarıldı. (EA-
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