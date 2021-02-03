Güneşli havayı gören vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti

-Taksim meydan oturan vatandaşlar

-Sosyal mesafesiz insanlar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Taksim’deki kalabalık sosyal mesafeyi unutturdu İSTANBUL



- Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. Yoğun kalabalık oluşan Taksim Meydanı’nda vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. İstanbul’da vatandaşlar sıcak ve güneşli havayı görünce Taksim Meydanı’na akın etti. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmedi. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken korona virüs kuralları ise hiçe sayıldı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüntülendi. Ayakta yemek yiyen vatandaşlar mesafeyi hiçe sayarak yan yana yemek yedikleri görüntülendi. Havaların İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.



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