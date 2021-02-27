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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Güneşli hava sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu

Güneşli hava sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu

Kalabalık gruplardan drone görüntüsü

Hafta Sonu Alabalık Güneşli Hava Güneşli Polis Ekipleri 

-Aktüel görüntüler
-Parkta oynayan çocuklar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Sandalyesini alan parklara koştu ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak parklara akın etti. Ortaya çıkan kalabalık görüntüler drone ile havadan kaydedildi. Eskişehir’de hafta sonu etkisini gösteren güneşli havanın ardından sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu. Kalabalık gruplar halinde cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, tedbirleri hiçe sayarak görenleri hayrete düşürdü. Kendi sandalyeleriyle birlikte parklara gelerek çeşitli yiyecek ve içeceklerle vakit geçirenler ise akıllara soru işaretleri getirdi. Kısıtlamaya rağmen Porsuk kenarında ortaya çıkan görüntüler drone ile havadan kaydedildi. Öte yandan polis ekiplerinin anons ile kalabalıkları dağıtamaya çalışması dikkat çekti.
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