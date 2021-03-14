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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Güneşle karın birleştiği Uludağ'da doyasıya eğlendiler

Güneşle karın birleştiği Uludağ'da doyasıya eğlendiler

Kayak yapanlar

Hafta Sonu Doluluk Oranı Kalaba Alabalık Allah 

-Jandarmanın uyarıları
-Vatandaşlar ile röportaj

( BURSA )- Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Uludağ'ın keyfini doyasıya çıkardı BURSA

- Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, güneşle karın birleştiği Uludağ'da zirvesinde doyasıya eğlendi Kar kalınlığının 90 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a, Türkiye'nin dört bir tatilciler akın etti. Hafta sonu kısıtlamalarının da olmadığı Bursa'da, güzel havanın tadını sahil kenarlarına inenler kadar zirveye çıkanlar da çıkarttı. Otellerin yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet verdiği zirvede, vatandaşlar güneşin ve kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Günübirlik olarak da kayak pistlerine çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. İzmir ve İstanbul'dan gelen vatandaşlar, "Biz daha kalabalık olur diye bekliyorduk. Ancak hafta sonu olmasına rağmen sakin bir ortam var. Uludağ'a uzun zamandır gelmiyorduk. Bizler için bir değişiklik oldu. İnşallah salgından da en kısa sürede kurtulursak, daha güzel günler bizleri bekliyor olacak" dedi.
Jandarma ekipleri de, sürekli yaptıkları anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
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