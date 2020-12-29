Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Güneşi görenler oltalarıyla Sarayburnu’na akın etti

- Güneşi görenler oltalarıyla Sarayburnu’na akın etti

balıkçılardan görnütüler

Uttu Güneşli Hava Güneşli Olta Bulduk 

-banklardan oturanlardan görüntü
-fotoğraf çekenlerden görüntü
-balıkçıdan röp
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşi gören vatandaşlar, oltalarını alarak Sarayburnu Sahili’ne akın etti. İstanbul'da güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların sadece paket servis yapması nedeniyle İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıkarken, kimisi güzel havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Aralık ayında güneşli havayı fırsat bilen olta balıkçıları ise, Sarayburnu Sahili’ne akın etti. Balıkçıların sosyal mesafeye uyarken, kimisinin maske takmadığı görüldü.
Balık tutanları dışında bazı vatandaşlar ise sahilde fotoğraf çekti, kimisi de banklarda oturarak havanın tadını çıkardı. Fırsat buldukça geldiğini belirten olta balıkçısı İsrafil Meşe, “Balık tutmaya çalışıyoruz, tek tük geliyor. Ama sabah daha iyiydi, şuan kesti. Her zaman balık olmuyor. Sosyal mesafeye uyulmasında fayda var, toplum sağlığı için. Sabah saatlerinde geldim, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Sonuçta İstanbul’da yapılabilecek pek bir hobi yok. Bu da bizim hobimiz diyelim. Elimizden geldiğince gelmeye çalışıyoruz. Birazdan değiştireceğim, 10 tane tuttum, bu kadar tutmak da kolay değil” diye konuştu.
(MT-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Olta Ve Çapari Sezonu AçıldıOlta Ve Çapari Sezonu Açıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement