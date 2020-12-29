- Güneşi görenler oltalarıyla Sarayburnu’na akın etti

-banklardan oturanlardan görüntü

-fotoğraf çekenlerden görüntü

-balıkçıdan röp

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşi gören vatandaşlar, oltalarını alarak Sarayburnu Sahili’ne akın etti. İstanbul'da güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların sadece paket servis yapması nedeniyle İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıkarken, kimisi güzel havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Aralık ayında güneşli havayı fırsat bilen olta balıkçıları ise, Sarayburnu Sahili’ne akın etti. Balıkçıların sosyal mesafeye uyarken, kimisinin maske takmadığı görüldü.

Balık tutanları dışında bazı vatandaşlar ise sahilde fotoğraf çekti, kimisi de banklarda oturarak havanın tadını çıkardı. Fırsat buldukça geldiğini belirten olta balıkçısı İsrafil Meşe, “Balık tutmaya çalışıyoruz, tek tük geliyor. Ama sabah daha iyiydi, şuan kesti. Her zaman balık olmuyor. Sosyal mesafeye uyulmasında fayda var, toplum sağlığı için. Sabah saatlerinde geldim, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Sonuçta İstanbul’da yapılabilecek pek bir hobi yok. Bu da bizim hobimiz diyelim. Elimizden geldiğince gelmeye çalışıyoruz. Birazdan değiştireceğim, 10 tane tuttum, bu kadar tutmak da kolay değil” diye konuştu.

(MT-EG-



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