-Maskeli adamla röportaj

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kontrollü normalleşme sonrası güneşi gören vatandaşlar caddebostan sahiline akın etti, akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Sahilin yoğunluğu havadan görüntülendi. Kadıköy Caddebostan sahilinde kontrollü normalleşme sonrasında güneşi gören vatandaşlar akşam saatlerinde sahile akın etti. Sahilde oturan vatandaşlarla ünlü caddebostan sahili uzun bir sessizliğe bugün veda etti.Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Sosyal mesafe kuralını hiçe saymayan vatandaşlar oluğu gözlemlendi. Kalabalık havadan görüntülendi. (YEİ-



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