Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Güneşi gören Taksime akın etti, sosyal mesafe unutuldu

Güneşi gören Taksime akın etti, sosyal mesafe unutuldu

Taksim Meydanı

Hafta Sonu Kalaba Alabalık Güneşli Hava Güneşli 

-İstiklal Caddesi
-Yemek yiyenler
-Vatandaşlarla röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- “Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar” İSTANBUL

- Soğuk havaların ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim’e akın etti. Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan bir vatandaş, “Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar” dedi.
Haftalardır süren soğuk havaların ardından güneş sıcak yüzünü gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte boş cadde ve sokaklar insanlarla dolmaya başladı.
Turistler ve hafta sonu kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce soluğu Taksim Meydanında aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu haliyle pandemi öncesindeki görüntüsünü aratmadı. İstiklal Caddesine girişlere sınır getirilmiş olmasına rağmen bu kurala da uyulmadığı, insanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
“Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar” Pandeminin henüz bitmemiş olmasına rağmen insanların bunu umursamadığını dile getiren Celal Ertemur, “Hava sıcak olduğu için pandemi devam etmesine rağmen insanlar dışarıda ve hep iç içe girdi. Bu da yanlış bir şey, sonuçta pandemi henüz bitmedi. Sosyal mesafeyi pek fazla umursamıyorlar, bu kötü. Pandemi hala devam ediyor, bu bir gerçek ama insanlar bunu umursamıyor. Ama havaların güzel olmasıyla birlikte herkes dışarı akın etti. Artık yapacak bir şey yok. Yediden yetmişe herkes dışarıda, artık insanlar yasak da dinlemiyor. Herkesin bir bahanesi var” “Sosyal mesafeyi korumamız lazım” Bu zor günleri aşmak için sosyal mesafeye dikkat etmenin son derece önemli olduğunu söyleyen Yusuf Atalay da, “Kısıtlamalardan sonra insanlar evde durmaktan sıkıldı. Maskelerle yaşamak hayatı zorlaştırdı. Kendimizi sokağa atalım dedik. İnsanlar da aynı şekilde hissetmişler ki bugün bir hayli kalabalık var. Biraz daha dikkat etmemiz, sosyal mesafeyi korumamız lazım. Maske ile dolaşıyoruz, bu sıkıntıları aşmak için sosyal mesafe önemli diye düşünüyoruz” diye konuştu.
(SA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı