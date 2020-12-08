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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Güneşi gören kordona akın etti

Güneşi gören kordona akın etti

kordondan detay görüntü

Toplantı Akkale Truva Atı Güneşli Hava Güneşli 

-truva atından detay görüntü
-sahilde dolaşanlardan detay
-genel ve detay görüntüler
-vatandaş nizam aytaç ile röp

( ÇANAKKALE ) - Yüzde Yüz oranında korona virüs artışı gözlenen Çanakkale’de vatandaşlar umursamazca kordonda geziyor- Korona virüs hiçe sayıldı ÇANAKKALE

- Çanakkale’de son zamanlarda büyük oranda artışa geçen korona virüs (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek kordon boyuna akın ettiler. Yazdan kalma bir günün yaşandığı Çanakkale’de korona virüs unutuldu. Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın ederek, korona virüs salgınını unuttu. Korona virüsün son dönemde büyük artış gösterdiği kentte kordon boyundaki kısıtlama öncesi oluşan yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın etti. Kordon boyunda ve kentin çeşitli noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları, bazı vatandaşların ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
Yüzde yüz oranında artış var Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında vaka artışı olduğunu bildirmişti. (UYC
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