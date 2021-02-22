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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Güneş korona virüsü unutturdu

Güneş korona virüsü unutturdu

kordon boyundan detay

Alabalık Akkale Sigara Güneşli Hava Güneşli 

-yemek yiyenlerden detay
-sigara içenlerden detay
-çarşı caddesinden detay
-kalabalık bölgelerden detay
-tayfun günaydın ile röp

( ÇANAKKALE ) -- Bu görüntüler korona virüsün en çok arttığı 5 ilden biri olan Çanakkale’den ÇANAKKALE

- Çanakkale’de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşların, korona virüs salgının artış göstermesine rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, korona virüsün en çok arttığı 5 il arasında yer alan Çanakkale’de çekilen bu görüntüler tedirgin etti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu kordon boyunda aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın etti. Kordon boyunda ve kentin çeşitli noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.
“Çift maske takılmasını öneriyorum” Vatandaşların güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Tayfun Günaydın, “Sağlık Bakanı’mız Fahrettin Koca Çanakkale’de artış olduğunu söyledi ancak insanlar görüldüğü üzere bugün güneşli havayı fırsat bilip, kendilerini dışarıya atmışlar. Onlara da hak veriyorum, evde oturmaktan çok sıkıldılar ama bu durum virüsün artmasına neden oluyor. Önlemler konusunda daha denetleyici bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Korunmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de; temizlik, mesafe ve maske. Maske şart. Gerekiyorsa çift maske takılmasını öneriyorum” dedi.
Çanakkale’de; kordon boyu, İskele Meydanı, Çarşı Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek yerlerde görülen kalabalık tedirgin etmeye devam ediyor. (UYC
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