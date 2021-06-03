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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gündüz vakti şehre inen domuz sürüsü şok etti

Gündüz vakti şehre inen domuz sürüsü şok etti

-Bodrum merkezde gezen domuz sürüsü

( MUĞLA )-Domuz sürüsü Bodrum sokaklarını mesken tuttu MUĞLA

Yaban Domuzları Uttu 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde geceleri şehir merkezine inen domuzlar, bu sefer gündüz vakti sokaklarda gezdi. Sokakta aile boyu yiyecek arayan domuzlar insanlara aldırış etmeden yollarına devam etti. Geceleri Bodrum’un arka sokaklarına inen yaban domuzları son günlerde şehir merkezine kadar inmeye başladı.
Özellikle 5 kilometre yol sonra Bodrum marinada görülen domuzlar bu sefer gündüz vakti şehir merkezine kadar indi. İnsanlara alışkın olduğu dikkatlerden kaçmayan domuzların yiyecek aradığı görüldü.
Bazı vatandaşlar ise domuzları gündüz vakti görünce şok oldu. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar sürü halinde gezen domuz sürüsünün videosunu çekti. (EA-OD-
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