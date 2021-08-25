Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gündüz vakti pencereden apartmana giren hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gündüz vakti pencereden apartmana giren hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Gündüz vakti pencereden apartmana giren hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Şahsın apartmanın önüne gelmesi

Akalan Kamera Gözaltı Bisiklet Hırsız 

-Pencereden apartmana girmesi
-Bisikleti çalma anı
-Bisikletle uzaklaşması
-Şahsın apartmana girişi
-Park halinde olan bisikleti yerinden çıkartması
-Bisikleti iterek götürmesi

( OSMANİYE )- Osmaniye’de iki farklı apartmandan bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye’de kilitli olan apartman kapısından içeriye giremeyen hırsızlık şüphelisi şahsın gündüz vakti tırmandığı borudan pencereye atlayarak binaya girmesi pes dedirtti. Apartmanın ara katında bulunan bisikleti çalan şahıs kısa sürede yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden bisikletleri çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 18 adet kaydı bulunan H.T. olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonucunda fiziki takibe alınan şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gündüz vakti tırmandığı penceren apartmana girdi Hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerin birisinde H.T. isimli şahsın kilitli olan kapıdan içeriye giremediği, kapının yanında bulunan direğe tırmandıktan sonra penceren binaya girdiği görüldü.
Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayında H.T.’nin soğukkanlı davranışı pes dedirtirken apartmanın ara katında bulunan bisikleti çaldığı görüldü.
(SKY-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı