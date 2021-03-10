Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp böyle kaçtı

Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp böyle kaçtı

Hırsızlık anından görüntü

Bilgisayar Mağazası Kamera Leman Hırsız 

-Güvenlik kamerasından görüntü
-Mağazadan görüntü
-Siraç Aykanat röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Hırsızdan pes dedirtecek hareket DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde gündüz vakti, bilgisayar mağazasını kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce 5 bin TL değerinde bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde bulunan bir bilgisayar mağazasını gündüz vakti kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce güpegündüz içeri girerek 5 bin TL’lik bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, işletme sahibi görüntüleri izlerken şoka uğradı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Siraç Aykanat, daha önce de hırsızlık yaşadığını aktararak, “Dün akşam 17.00 civarında, işim vardı çıkmam lazımdı, elemanıma dükkanı teslim edip çıktım. Döndüğümde elemanın uyuduğunu ve kapının açık olduğunu gördüm. Elemanım uyanınca etrafa bakındığımda cihazın çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım, içeriye hırsız girip cihazı alıp gidiyor. Giren kişi tek başına yavaşça kapıyı açıyor, önceden keşif yapıp içeriyi incelemiş, kimse olamayınca yüzü maskeli bir şekilde girmiş. Gündüz vakti olduğu için müşteri girip çıkar diye alarmı da açmamıştık. Daha önce de iş yerimde hırsızlık olayı yaşanmıştı" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement