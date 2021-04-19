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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gündüz lokanta, gece kulüp olarak kullanılan mekana baskın

Gündüz lokanta, gece kulüp olarak kullanılan mekana baskın

Baskın anı

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda lokanta görünümlü gece kulübüne baskın- 25 kişiye 88 Bin 725 Türk Lirası para cezası kesildi İSTANBUL

Para Cezası Gece Kulübü Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Kovid-19 nedeniyle uygulanmakta olan Kısmi Kapanmanın ikinci haftasında Beyoğlu’nda gece kulübüne dönüştürülen mekâna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Mekânda bulunan 25 kişiye 88 Bin 725 Türk Lirası para cezası kesilirken işletme sahibine de 29 Bin Türk Lirası ceza yazılırken, baskın anı kameraya yansıdı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ardından iş yerine baskın düzenledi.
Baskın anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yansıdı. Baskında içeride bulunan 25 kişiye 88 Bin 725 Türk Lirası para cezası iş yeri sahibine de 29 Bin Türk Lirası ceza yazıldı. (DH- MB-
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