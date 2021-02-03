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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gündüz gözüyle hırsızlık yapan şahıslara suç üstü

Gündüz gözüyle hırsızlık yapan şahıslara suç üstü

Şahıslardan görüntü

Polis Aracı Elektrik Kablosu Demir Korkuluk Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Şahısların söktüğü demir korkuluklar
-Şahısların söktüğü elektrik kablosu
-Şahısların polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalanan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde bulunan Halil Doğan’a ait tadilatta olan 2 katlı eve giren Ahmet Ö., Bekir K., Emrah G.ve Hasan A., isimli 4 şahıs, ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şahısları ikamet içerisinde bekleten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 4 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan Ahmet Ö’nün daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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