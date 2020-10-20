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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Günde 35-40 kilometre dolaşıyorlar... Ormanda yetişen davulganun kilosu 18 liraya satılıyor

Günde 35-40 kilometre dolaşıyorlar... Ormanda yetişen davulganun kilosu 18 liraya satılıyor

-ORMANLARIN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Ormana Sigara Çocuk Felci Davulga 

--ORMANLARDA DAVULGA TOPLAYANLARDAN GÖRÜNTÜ
--VATANDAŞLARIN ORMANLARDA DAVULGA ARAMASINDAN GÖRÜNTÜ
--DAVULGA MEYVESİNDEN GÖRÜNTÜ
--ORMANDA DAVULGA TOPLAYAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--DAVULGA TOPLAYAN VATANDAŞLARLA RÖP

( BURSA - ÖZEL - DRONE)- Bu ormana giren zengin oluyor BURSA

- Denize nazır çam ormanlarında yetişen ve bin bir derde deva olan davulga, toplayanı kısa sürede zengin ediyor. Bursa’nın ormanlarında yetişen ve yeni olgunlaşmaya başlayan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etmeye başladı.
Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor. Ormanlarda kendi kendine yetişen davulgayı toplayan vatandaşlar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan satıyor. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan meyve vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyve, ocak ayına kadar ormanlarda bulunabiliyor. Günde 30 kilometre ormanlarda yürüyen vatandaşlar yüzlerce kilo davulga meyvesi toplayabiliyor. Her yıl ormanlarda davulga meyvesi toplayarak sattığını ifade eden Mehmet Yılmaz, "Bu meyve denizi gören ormanlarda yetişiyor. Kendi kendine yetişiyor. Tamamen organiktir. Ekim ayında toplanmaya başlanır. Ocak ayına kadar toplanabilir. Çok faydalı bir meyvedir. Bir kişi çok olan bölgeye giderse günde 100 kilo toplayabilir. Bu meyvenin kilosunu pazarda 18 liradan satıyoruz" dedi.
(BRK-MŞ)
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