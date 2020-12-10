Gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor

-Tarihi yapılardan genel görüntüler

-Turistlerin tarihi yapıları gezmesinden görüntü

-Doç. Dr. Ertuğ Ergürer röp.

-Detay görüntüler



( ANTALYA -DRONE)- “Syedra Antik Kent’in yeni buluntularla M. Ö. 9’uncu yüzyıla uzandığı anlaşılıyor” ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan çalışmalar ile Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserleri gün yüzüne çıkartılan Syedra Antik Kenti’nde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.Alanya’nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan ilçenin 20 kilometre doğusundaki Seki Mahallesi’nde bulunan Syedra Antik Kenti, bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde M. Ö. 9’uncu yüzyıla kadar geriye giden bir tarihi olduğu ortaya çıktı. Sütunlu Caddesi, Meclis Binası, Vaftiz Mağarası, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş alt yapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla dikkati çeken tarihi yapı bünyesinde Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu’nun eserlerini taşıyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Syedra Antik Kenti, pandemi süreci olmasına rağmen bu yıl 20 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı.“Syedra Antik Kent’in yeni buluntularla M. Ö. 9’uncu yüzyıla gittiği anlaşılıyor”Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Syedra Antik Kent’in Alanya-Gazipaşa yolunun 20. kilometresinde yer aldığını söyledi.



Ergürer, “Şuan için Roma ve Bizans kalıntıları olan ancak daha eskilere dayanan bir antik kent. Burada uzun bir süreden sonra ilk kazı çalışmaları 2019 yılında başladı.

Bu sene ise benim başkanlığımda kazı çalışmaları devam ediyor. Syedra Antik Kenti, son çalışmalara kadar M. Ö. 3. yüzyıldan başlayan bir tarihe sahipti ancak şimdi ele geçen yeni buluntularla M. Ö. 9’uncu yüzyıla gittiği anlaşılıyor” dedi.

En göze çarpan yapılardan biri Vaftiz Mağarası”Buranın diğer Roma Kentleri gibi bünyesinde birçok yapıyı barındırdığı aktaran ,“Burada hamam, tiyatro, meclis binası, kiliseler, sütunlu cadde, dükkanlar, agora gibi bir yapı mevcut. Zor bir coğrafyada ve eğimli bir araziye kentin mimarını yerleştirilmiş olması bu anlamda özel bir kent. Bunun dışında kentin en görkemli yapılarından biri olan Roma Hamamı, burası bir kompleks ve içinde sporcu alanı, sporcuların müsabakalarını yaptıkları yerler yer alıyor. Kentin batı kısmında büyük bir giriş kapısı var ve mezar binaları çok görkemli. Bu yapılar dışında da en göze çarpan yapılardan biri Vaftiz Mağarası olarak adlandırdığımız yapı. Bu Vaftiz Mağarası şimdilik tarihi M. S. 5’inci yüzyıl olarak tahmin ediliyor. Vaftiz Mağarası duvar resimleriyle süslü bir yapı ve doğal bir mağara içine oluşturulmuş. Ortasına vaftiz ve apsis havuzu yapılarak değişik bir mimarı ortaya çıkmış. Bu bölgede bu yapının başka örneğine rastlamıyoruz bu acıdan bizim için önemli. Aynı zamanda Kaynak Mağarası dediğimiz bir yapı var. Bu doğal bir kaynak suyu, buradan çıkan suyun büyük sarnıçlarda biriktirildiği ve kullandığı tespit edilmiş” diye konuştu.

“Turist ziyaretçi gözle görülür şekilde artı sayımız arttı”Burada 2 yıldır kazı çalışmalarının yapıldığı ifade eden şunları söyledi: “Bu 2 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada gelen turist sayımız git gide artıyor. Geçen seneye göre bu sene pandemi olmasına rağmen göz görülür şekilde turist sayısında artış var.”



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