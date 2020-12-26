Gün doğumunda mest eden manzara

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul'da gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Bu sabah saatlerinde İstanbul'da gün doğumu sırasında kızıl ve mor tonlarına boyanan gökyüzü görenleri hayran bıraktı. Kızıllığın verdiği manzara beğeni topladı. Gökdelenlerin arasında doğan güneş ve kızıl manzara adeta görenleri mest etti.



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