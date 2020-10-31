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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Gün batımından detay görüntüler

Güzergah Kamera Gökyüzü Yansıma 

-Kızılı bürünen gökyüzünden detaylar
-Trenin geçişinden detaylar
-Gün batımından detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Dikme Köyü Kars Çayı’nın geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından geçen tren ise kızıla bürünmüş, gökyüzünün suya yansımasıyla görenleri büyüledi. Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülerken, o anlar kameralara yansıdı.
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