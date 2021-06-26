GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsü önündeki araçlar - Öğrencilerin YKS'nin ilk oturumu için binaya girişleri - Öğrencilerin girişlerde dezenfektan kullanması - Öğrencilere kimlik kontrolü yapılması - Salon dışında bekleyen ailelerGÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Gümüşhane Üniversitesi'nin Merkez Kampüsü'ne gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından Kovid - 19 önlemleriyle sınav salonlarına alındı.
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