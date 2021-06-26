GÜMÜŞHANE - Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

- Kazanın olduğu yer - Yaralıların ambulansa konulması - Kaza yapan araçlar Gümüşhane 'de tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Gümüşhane 'den Kelkit istikametine giden Nevzat Bayar'ın kullandığı 29 DE 621 tır, Pekün Dağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hasan Saraç (55) yönetimindeki 61 KR 343 minibüsle çarptı.Kazada minibüs sürücüsü ile yolcular Şadıman (55) ,Zeynep Saraç (25), Yasin (60), Arif Atilla (47), Asiye Ava (23) ve Nermin Çağlar (47) yaralandı.Yaralılardan minibüs sürücüsü Hasan Saraç, sıkıştığı yerden Kelkit İtfaiyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar, Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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