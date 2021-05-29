GÜMÜŞHANE - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması - Gümüşhane kent merkezinde boş cadde ve sokaklar - Polis ekiplerin denetimleri - Parkta yatan sokak köpeğiOrta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyorTRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.Salgınla mücadele amacıyla dün saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'un sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu. - Gümüşhane Gümüşhane 'de de sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Normal günlerde insan hareketliliğinin yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı boş kaldı.Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak izin belgesi ve HES kodu kontrolü yaptı.
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