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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Gümüşhane’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Gümüşhane’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

karlı zirve görüntüleri

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

Hava Sıcaklığı Gana Kar Yağışı Irak 


- Gümüşhane'de iki gündür etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kent merkezinde de gece boyunca etkili olan yağış şehrin yüksek kesimlerini hava sıcaklığının da düşmesinin etkisiyle beyaza bürüdü. Yağışın ardından başta Zigana dağının zirveleri, Çakırgöl, Artabel gibi il genelinde 2 bin 400 metre ve üzeri zirveler kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına komşu zirveler Karakaban, Alas ve Ali Kemal Kepenek Zirvesi de yılın ilk kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.
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