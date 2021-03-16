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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gümüşhane'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Olay yerinden detaylar

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç 


- Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi'nden Karşıyaka köyüne giden Osman Çakır (72) yönetimindeki 69 AAC 296 plakalı hafif ticari araç Kelkit-Köse karayolunda ilerlerken önünde seyreden Celal Kılıç'ın yönetimindeki 29 DG 446 plakalı traktörü solladığı sırada karşı yönden gelen Onur Türk'ün (26) kullandığı 34 SG 2475 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından traktör sürücüsü Celal Kılıç yara alman kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan sürücü Çakır ile yolcular Naci, Lütfü, Burhani ve Emrah Altınay ile otomobil sürücüsü Onur Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Kelkit-Köse karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
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