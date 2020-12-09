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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gümüşhane’de şüpheli paketten elbise çıktı

Gümüşhane’de şüpheli paketten elbise çıktı

-Şüpheli çanta

Spor Ayakkabı Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Kuyumcu Dükkanı Sokak Köpekleri 

--Bomba imha uzmanının hazırlanması
--Patlatılması
--Caddeden detay ve genel görüntüler
--Bomba imha uzmanının çantanın yanına gitmesi
--Patlama anı
--Patlatma anı (Slow-motion)
--Patlama nedeniyle ürken sokak köpekleri
--Bomba imha uzmanının çantayı kontrol edip "Ok" işareti vermesi
--Çanta içindeki detaylar

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de bir kuyumcu dükkanının önünde unutulan şüpheli sırt çantası Emniyet görevlileri tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan elbise ve spor ayakkabısı çıktı. Atatürk Caddesindeki bir kuyumcunun önünde unutulan çanta mahalle bekçileri tarafından fark edilince durum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Çantanın bulunduğu alanı trafiğe kapatılmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanını koruyucu elbisesini giydikten sonra kontrollü patlatma ikazlarının ardından çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan ayakkabı ve elbise gibi kişisel eşyalar çıktı. Olayın ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı.
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