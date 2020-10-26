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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gümüşhane’de Afgan mültecilerin kaldığı evde yangın

Gümüşhane’de Afgan mültecilerin kaldığı evde yangın

-Yangın söndürme çalışmalarından detaylar

Mülteci Cep Telefonu Elektrik Kontağı 

--Yanan evin penceresinden detaylar
--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
--İtfaiye ekiplerinin cep telefonuyla çektiği görüntüler

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane kent merkezinde Afganistan uyruklu vatandaşların kaldığı evde yangın çıktı. Yangında evde kalanlar son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Afganistan uyruklu vatandaşların yaşadığı evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Eve biranda dolan dumanı fark ederek kendilerini dışarıya atan vatandaşların çıkışının ardından alevler evin her tarafını sardı. Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra soğutma işlemi de gerçekleştirildi.
Yoğun dumana sebep olan yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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