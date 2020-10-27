Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı

Gümüşhane’de 35 semt sahasının yapımı tamamlandı

271020_GUMUSHANE_VALI_CEKETINI_CIKARIP_BASKETBOL_OYNADI_RE_1_DK_31_SN

Basketbol 

-
--Vali Taşbilek'in gençlerle basketbol oynaması
--Detaylar
--Açıklamaları
--Sahadan ayrılması

- - Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de “10 bin pota” projesi kapsamında merkez, ilçe, belde ve köylerde toplam 35 adet semt sahasının yapımı tamamlandı. Tamamlanan ilk sahada Vali Taşbilek ceketini çıkarıp gençlerle basketbol oynadı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "10 Bin Pota Projesi" kapsamında Oltanbey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor alanında incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay’dan projenin son durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ceketini çıkararak sahayı kullanan gençlerle basketbol oynayan Vali Taşbilek ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu projenin sadece Gümüşhane’de uygulanmasının gurur verici olduğunu dile getiren Vali Taşbilek,Vali Taşbilek burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla başlatılan "10 Bin Pota Projesi" kapsamında ilimizdeki 35 adet semt sahasından birisini ziyaret ettik. Bütün sahalarımız tamamlandı. Bunların 8 tanesini il merkezinde diğerleri ilçelerimize, beldelerimize ve büyük köylerimizde yaptık. Buradaki amaç gençlerimizi sporla buluşturmak” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement