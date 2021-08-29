Gümüşhane’de 2 ev ve ahır küle döndü



- Gümüşhane’nin merkeze bağlı ve en uzak köyü olan Boğalı köyünde çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre köyün Kacili mahallesinde Üzeyir Demirbilek ve İsmet Anaç’a ait evlerde sabah erken saatlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendiren yangın çıktı. Binaların ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde olan vatandaşlar ve çocuklar kendilerini pencerelerden dışarıya atarak kurtardı. Komşularının yardımıyla da evlerinin altındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları kurtaran vatandaşlar daha sonra yangına müdahale etti. Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki köyde çıkan yangına müdahale ve soğutma çalışması yaptığı olayda vatandaşların panikle cep telefonlarını bile evde unuttukları, küle dönen ev ve ahırlarda kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı. Evleri küle dönen vatandaşların köyde boş olan 2 eve yerleştirileceği, okulların açılmak üzere olduğu dönemde mağdur olan vatandaşların zor zamanda kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediği öğrenildi. (RE-ÖS-Y)

