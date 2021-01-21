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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gümrükte inanılmaz olay...Otomobil farında kuzu kaçakçılığı

Gümrükte inanılmaz olay...Otomobil farında kuzu kaçakçılığı

durdurulan araç

Kaçak Gesi Gümrük Kapısı Çakal İstihbarat 

-farların sökülmesi
-kuzuları çıkartmaya çalışan ekipler
-kuzuların çıkartılması

( ŞANLIURFA )- Kuzuları Türkiye’ye geçirmek için otomobil farına koydular- Kuzuların ağzını ve ayaklarını bantlayıp otomobilin farında gümrükten geçirmeye çalıştılar ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan gümrük kapısında bugün inanılması güç bir olay yaşandı. Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bir otomobilin far kısmında ağzı ve ayakları bantlanmış iki kuzu ele geçirildi. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında da 2 kuzunun olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre olay, bugün Türkiye ile Suriye arasında geçişin sağlandığı Akçakale Gümrük Kapısında yaşandı. Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı. Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 adet kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi. Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı. Kuzuların zarar görmemesi için uzun süre uğraşan ekipler, sonunda çıkartmayı başardı. Aracın bagaj kısmında da inceleme yapan ekipler, 2 kuzu daha olduğunu belirledi. Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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