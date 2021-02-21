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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden zehir tacirine geçit yok

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden zehir tacirine geçit yok

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Köpek Narkotik Uyuşturucu Kuryesi Dedektör Köpek 


- ANKARA

Denizli Çardak Havalimanında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, valiz içerisindeki 29 parça giysiye emdirilmiş sıvı halde metanfetamin ile yorgan elyafları içerisinde gizlenmiş 7 plaka metanfetamin ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kuryesi olabileceğinden şüphelenilen yolcuyu taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptığı sırada gerekli tedbirler alınarak, yolcunun valizleri uçaktan indirildiği esnada narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Valizlerin içerisindeki 29 parça giysinin ıslak ve nemli olmasından şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, giysilerdeki sıvıdan süprüntü yöntemi ile numune aldı. Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.
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