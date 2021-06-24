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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çobanbey’de 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çobanbey’de 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Tabancaların zulalandığı yerlerin bulunması

( KİLİS ) KİLİS

Kurusıkı Tabanca Şüpheli Araç Kaçakçılık Harekete Geç İstihbarat 


- Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Çobanbey Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, analizler sonucunda çimento yüklü iki aracın kaçakçılık girişiminde bulunabileceği tespit edilmesi üzerine şüpheli araçların Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısına gelmesinin adından sistemin uyarı vermesi üzerine operasyon için harekete geçti. Gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına alınan şüpheli araçların yapılan aramada araçların çekicisinin yan dolaplarında bulunan karton kutulardan şüphelenen ekipler, bu kutuları bulundukları yerlerden çıkararak açtı. Açılan kutuların bazılarından tabanca mermisi, bazılarında da kurusıkı tabanca bulunduğu saptandı. 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinin başarılı operasyonu sonucunda toplam 23 bin 500 adet mermi ile 270 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediliyor. (MC-
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