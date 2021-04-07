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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gümrük Muhafaza ekiplerince 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ele geçirilen kaçak eşyalardan görüntü

(KOCAELİ) KOCAELİ

Kaçak Eşya Kaçak X-ray İstihbarat Trol 


- Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Kocaeli’de bir limanda 15 milyon lira değerindeki yaklaşık 300 bin kaçak ticari eşyaya geçit verilmedi. Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir konteyner içerisinde 15 milyon lira değerinde yaklaşık 300 bin kaçak ticari eşya ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan veri analizi soncunda Kocaeli’de bir limana Çin’den gelen konteynerin riskli olarak değerlendirilmesinin ardından, söz konusu konteynerin içerisindeki ürünlerin beyana uygunluğunun kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi.
Konteynere limanda x-ray taramasının gerçekleştirilmesinin sonucunda konteynerde bulunan kolilerin içerisinde, ithalat beyannamesinde yer almayan, vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 96 bin adet pense, 22 bin adet kek kalıbı, 81 bin adet süzgeç ve 95 bin adet elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen ürünlerin değerinin 15 milyon Lira olduğu belirlenirken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. (MC-BC -
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