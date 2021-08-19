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Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı

Gümrük Muhafaza ekipleri yavru devekuşlarını kaçakçıların elinden kurtardı

-kurtarılan devekuşlarının görüntüsü

( AĞRI ) AĞRI

Asad Savcı Kaçak Altın Hayvan 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye’ye yasadışı yollardan ve sağlıksız koşullar altında sokulmak istenen 8 devekuşu yavrusu kurtarıldı.Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapacak bir tır, yapılan analiz sonucu riski görüldü ve aracın kontrol edilmesine karar verildi.
Yapılan kontrollerde tırın yan dolaplarında plastik sepetler içerisinde canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Söz konusu sepetler bulundukları yerden çıkarılarak kapakları açıldı. Sepetlerin içerisinde 8 devekuşu yavrusunun bulunduğu belirlendi. Havasız kalma tehlikesi altında, tır dolabının içerisinde, Türkiye’ye getirilen hayvanlar bulundukları yerden çıkarılarak koruma altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince su ve yiyecek ihtiyaçları karşılanan yavru devekuşları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Konuya ilişkin Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
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