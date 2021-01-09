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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara operasonu

Gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara operasonu

Yapılan aramalar

Elektronik Sigara Alışveriş Kaçak Sigara Alışveriş Merkezi 

-Ele geçirilen malzemeler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da 8 ayrı adres ve 2 araçta yapılan aramalarda Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kıbrıs gibi ülkelerden getirilip kaçak yollarla Türkiyeye sokulan kaçak tütün ve elektronik sigalar ele geçirildi. Antalya'da kaçak sıkıştırılmış ve ısıtılmış tütün ile elektronik sigara makinalarının ticaretini yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışma yapıldı. Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kıbrıs gibi ülkelerden temin edilerek kaçak yollarla ülkeye sokulan ısıtılmış tütün ile bu tütünlerin tüketilmesinde kullanılan elektronik sigara makinalarının satıldığı tespit edilen 2 araç ve 8 farklı adreste arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 alışveriş merkezindeki işyerleri ve marketler ile şüphelilere ait 2 araç ve 8 adreste yapılan aramalarda 3 bin 634 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, bin 792 adet sigara sarma kağıdı, 618 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet elektronik sigara makinesi, 10 adet elektronik sigara makinesi şarj aleti, 62 adet elektronik sigara makine temizleme aparatı, 20 adet elektronik sigara kartuşu, 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken 7 kişiyle ilgili işlem yapıldı. (BLT-
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