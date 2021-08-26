Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Gülhane parkından görüntü

Uzunlu Kamera Havan Mermisi Polis Ekipleri Mermi 

-Havan mermisinin fotoğrafı
-Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bulunan Gülhane parkında kazı çalışması yapan ekipler patlamamış tarihi havan mermisi buldu. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki havan mermisi incelenmek üzere polis ekipleri tarafından götürüldü. Fatih’te bulunan Gülhane Parkında sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsbak ekipleri kamera sistemlerine ait kabloların yenileme çalışması yaptığı esnada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler oradan uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı