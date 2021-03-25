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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti

Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti

Ahırdan görüntüler

Hastane Kimyasal Gübre Gübre Harekete Geç Hayvan 

-Hastaneden detaylar

( GAZİANTEP )- Hayvanları yemleyen anne ve üç kızı hastaneye kaldırıldı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, gübre çuvalına koyulan hayvan yemleri 17 küçükbaş hayvanın telef olmasına, 4 kişinin ise zehirlenmesine neden oldu.Olay, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Terken Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimyasal gübre çuvallarına koyulan besi yemlerini akşam saatlerinde hayvanlarına yediren Hatice K. bir süre sonra hayvanların fenalaştığını gördü. Ahırda bulunan 25 küçükbaş hayvandan 17’si telef olurken olayın paniği ile hayvanlara yemi veren Hatice K. ile kızları Emine K. Nurgül K. ile Nazar K. komşuları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenelerinde bir bulguya rastlanmayan anne ve kızları tedbir için gözetime alındı.Hayvanlara otopsi yapıldıYaşanan olayın ardından harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerleri hayvanlara otopsi yaparak örnekler aldı. Hayvanların telef olmasının nedeni alınan örneklerin raporu sonrası ortaya çıkacak.
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