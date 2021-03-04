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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Guatemala'da Pacaya Yanardağı'nda patlama

- Guatemala'da Pacaya Yanardağı'nda patlama

yanardağdan detaylar

( GUATEMALA ) GUATEMALA

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- Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı kül ve duman püskürttü. Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı faaliyete geçti. Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INSIVUMEH) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda patlama meydana geldiği, kül ve dumanın 25 kilometreye kadar yayıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Pacaya Yanardağı, güçlü patlamalarla birlikte çok yüksek faaliyet seviyesine sahip" denildi. Yanardağdaki faaliyetin, bölgedeki yerleşim biriminde risk oluşturduğu konusunda uyarı yapıldı.
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