Grizu patlamasında şehit olan 103 madenci törenle anıldı

-Saygı duruşunda bulunulması

-GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in konuşması

-TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun konuşması

-CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın konuşması

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun konuşması

-Kur'an-ı Kerim okunması



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 7 Mart 1983 yılında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden şehidi düzenlenen törenle anıldı. 7 Mart 1983 yılında 103 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil hayatını kaybeden 103 maden işçisine Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı diledi. Taş kömürün dünyada halen önemli bir enerji kaynağı olduğunu ve Türkiye’de yeterli rezervin bulunmasına rağmen ihtiyacın büyük bir kısmının ithal kömürle karşılanmasını eleştiren Yeşil konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bundan tam 38 yıl önce buradaki maden faciasında 103 madenci kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu gün de taş kömürü dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri. Türkiye’ninde taş kömürüne ihtiyacı var. Ülkemiz için güvenli ve verimli bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ancak yeterince üretemiyoruz. Türkiye taş kömürü ihtiyacının büyük bir kısmını milyarlarca dolar ödeyerek ithal ediyor. TTK’ya dönem dönem işçi alındı ancak emeklilikler nedeniyle işçi sayımız sürekli düşüyor. Yerli ve milli kaynakların üretilmesi gerektiğinden bahsedildiği bir dönemde taş kömürü üretiminin artırılması için atılacak adımlar dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracaktır. TTK’nın norm kadro ve tam istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için işçi alımında TTK Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmelidir. 2014 yılında 301 madenci kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Maden şehitlerimizin yakınlarına da bazı haklar tanındı. Ancak yasa kapsamı sınırlandırıldı. Burada Armutçuk’ta yaşamını yitiren 103 ve Kozlu’da yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2003 tarihinden önce ve 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra şehit olan madenci kardeşlerimizin yakınları bu haklardan yararlandırılamadı. Tüm maden şehidi yakınlarının bu haklardan yararlanması için sendikamızın, derneklerimizin ve milletvekillerimizin girişimleri oldu. Bu girişimleri sürdürüyoruz. Bu yanlışlık derhal düzeltilmelidir” dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’da maden ocaklarında teknolojinin gelişmesi ile yaşanan atmosferik değişimlerin önceden tespit edilebildiğine dikkat çekti. Eroğlu, faciada hayatını kaybeden 103 maden işçisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Törende son olarak konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise Kovit sürecinde maden ocaklarında bazı sıkıntılar yaşandığını ancak yapılan toplantılar sonrasında düzelmeler olduğunu ifade etti.

Şimdilerde mutant virüs tehlikesinin yaşandığını anlatan Çorumluoğlu, maden işçilerinden bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Soma faciasının ardından madencilik alanında bir çok yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Çorumluoğlu, maden işçilerinden çalışırken iş güvenliğini önde tutmalarını istedi. İthal kömürle ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığında özellikle salgın dönemlerinde zor süreçler yaşandığını ifade eden Çorumluoğlu “Böyle bir salgın olduğunda o kömür gelmez, sizin hayatınızda durur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybeden 103 maden şehidi için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Tören katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edilmesi ile sona erdi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

(VK-



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