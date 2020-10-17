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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gripin Şanlıurfalılarla buluştu

Gripin Şanlıurfalılarla buluştu

Havadan drone ile görüntüler

Kalaba Alabalık Büyükşehir Belediyesi Forma 

-Arabalardan detaylar
-Konserden detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği 'Açık Havada Arabada Konser Etkinliği'nde Grup Giripin Şanlıurfalılarla buluştu. Grup Gripin, seslendirdiği parçalarla sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Grup Gripin, Şanlıurfalı gençleri adeta coşturdu. Birbirinden güzel eserlerini Şanlıurfalılar için seslendiren Giripin grubunun performansı Urfalı hayranlarından büyük alkış aldı. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Müzesi önünde kurulan sahnede açık havada gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konseri, çoğunluğu Şanlıurfalı gençlerden oluşan kalabalık araçlarında izledi. Arabası olmayanlar büyükşehir belediyesi'ne ait önceden titizlikle dezenfektesi yapılan araçlara alındı ve konseri oradan izlemeleri sağlandı. (BB-SD-Y)
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