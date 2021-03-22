Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle karşılaştı

Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle karşılaştı

- Gri balıkçıl kuşunun Kura nehri kıyısında görüntülenmesi

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Göller Akçalar İlkbahar Kar Sürprizi Erguvan 


- Baharın müjdecisi Gri balıkçıl kuşları Ardahan’da kar sürprizi ile karşılaştı. Türkiye'nin önemli kuş alanlarından Ardahan'da, eşine az rastlanır şekilde Kura nehri kıyısındaki ağaçlara yerleşen gri balıkçıl kuşları, kar sürprizi ile karşılaştı. Ender görülebilen kuş türlerinden olan Gri balıkçıl kuşları, genellikle sulak alanlardaki böcek, yumuşakçalar ve balıklar ile sulardaki bitkilerle beslendikleri için Kura nehri kıyılarını tercih ediyor. Gri Balıkçıl kuşları, Kızılırmak deltasında kış aylarını geçirdikten sonra bahara doğru Ardahan’a geliyor ve yavrularını büyüttükten sonra tekrardan Kızılırmak deltasına geri dönüyorlar. Gri balıkçıl kuşlarının Kura nehri kenarını, buldukları besin ve yaşam alanlarından dolayı tercih ettiklerini söyleyen Kaan Gündoğdu, ’’Ardahan kuş türleri bakımından oldukça zengin bir bölge ve gerek Kür nehrinin, gerek Çıldır gölü ve bölgedeki diğer göllerde birçok kuş türüne rastlamaktayız. İlkbahara doğru ilk bölgeye gelen göçebe kuşlar ise Gri balıkçıl, beyaz balıkçıl, erguvan balıkçıl gibi kuş türleridir. Bugünde Ardahan’a gelen kuşlardan Gri balıkçıl kuşu görüldü.
Bunlar Kızılırmak deltasında kış aylarını geçirdikten sonra bahara doğru buraya geliyorlar ve yavrularını büyüttükten sonra tekrardan Kızılırmak deltasına geri dönüyorlar.’’ şeklinde konuştu.
(OY-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement