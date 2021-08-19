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- Grace Kasırgası Meksika'nın Yucatan Yarımadasını vurdu - Quintana Roo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Grace Kasırgası Meksika'nın Yucatan Yarımadasını vurdu - Quintana Roo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

- Grace Kasırgası Meksika'nın Yucatan Yarımadasını vurdu - Quintana Roo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

-Kasırga’nın vurduğu bölgeden görüntüler

( MEXİCO CİTY ) - Grace Kasırgası Meksika'nın Yucatan Yarımadasını vurdu- Quintana Roo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi MEXİCO CİTY

Hafta Sonu Doluluk Oranı Şiddetli Yağış Sokağa Çıkma Yasağı Kasırga 


- Atlantik Okyanusunda oluşan Grace Kasırgası yerel saatle 04.45 sularında Meksika’nın Yucatan Yarımadasını vurmasının ardından Quintana Roo eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Atlantik Okyanusunda oluşan Grace Kasırgası Jamaica ve Cayman Adaları’ndan sonra yerel saatle 04.45 sularında Meksika’nın Yucatan Yarımadasını vurdu. Quintana Roo eyaletinin Tulum şehrinde karaya ulaşan kategori 1 seviyesindeki kasırga, saatte 130 kilometre hızla esen rüzgarlar ile birlikte şiddetli yağışa neden oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Grace Kasırgası nedeniyle Quintana Roo eyaletinde kırmızı alarm verilirken, bölgedeki birçok hotel tahliye edildi. Yetkililer, tüm işyerlerinin kapatılmasını emrederek, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kasırga sırasında birçok şehirde elektrik kesintileri yaşandı. Quintana Roo Eyalet Valisi Carlos Joaquin, vatandaşlara sakin olmaları yönünde çağrı yaparak, gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bölgede 130 binden fazla turist bulunuyor Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta itibariyle bölgede 130 binden fazla turist bulunduğu ve korona virüs pandemisine rağmen hotellerin doluluk oranının yüzde 50’den fazla olduğu bildirildi.
Kasırga’nın Veracruz ve Tamaulipas eyaletlerine ulaşması bekleniyor Sele ve 3 metreyi bulan dalgalara neden olan kasırga, yarımadanın doğu kıyısında bulunan Cancun, Playa del Carmen ve Cozuma şehirlerinde de etkisini gösterdi. Karaya ulaştıktan sonra bir miktar gücünü kaybeden Grace, saatte 28 kilometre hızla batıya doğru ilerlemeye devam ediyor. Kasırganın Meksika Körfezi üzerinden rotasına devam edip daha da güçlenerek, bu hafta sonu Meksika’nın Veracruz ve Tamaulipas eyaletlerine ulaşması bekleniyor.
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